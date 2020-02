Options du sujet Imprimer le sujet

Chouba Des policiers BRAV M attaquent des pompiers.

Inscrit: 26/02/2014 16:18 Post(s): 1121 Karma: 607



Zertyy Re: Des policiers BRAV M attaquent des pompiers.

Serial Locker Inscrit: 22/01/2007 23:42 Post(s): 17923 Karma: 4369 Ce cadrage de ouf, on se croirait dans une émission de jardinage !

Scruffy Re: Des policiers BRAV M attaquent des pompiers.

Koluche Inscrit: 30/08/2016 07:02 Post(s): 7010 Karma: 17705



Je suis curieux de voir comment va s'éteindre le premier incendie d'un poste de police



edit: @Lachessis c'est vrai... comme le temps passe... Finalement, il n'y a que la position du gouvernement qui reste immuable De biens belles pensées pour un mois de janvierJe suis curieux de voir comment va s'éteindre le premier incendie d'un poste de policeedit: @c'est vrai... comme le temps passe... Finalement, il n'y a que la position du gouvernement qui reste immuable

Lachessis Re: Des policiers BRAV M attaquent des pompiers.

Inscrit: 24/09/2010 10:37 Post(s): 298 Karma: 199

@Scruffy a écrit:

De biens belles pensées pour un mois de janvier



Je suis curieux de voir comment va s'éteindre le premier incendie d'un poste de police

On est (déjà) le premier février aujourd'hui. Citation :On est (déjà) le premier février aujourd'hui.

