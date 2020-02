Options du sujet Imprimer le sujet

Remkage Des policiers rentrent dans une église pour déloger des GJ à Toulouse 1 #1

Je masterise ! Inscrit: 11/05/2008 01:31 Post(s): 3744 Karma: 3835

Acte 64 , Toulouse : les forces de l'ordre entrent dans une église et tabassent des manifestants



Plus d'infos :



PS: il ne s'agit pas de la vidéo anti-flic du samedi hein Acte 64 , Toulouse : les forces de l'ordre entrent dans une église et tabassent des manifestantsPlus d'infos : https://www.ladepeche.fr/2020/02/01/gilets-jaunes-a-toulouse-une-video-de-policiers-qui-interviennent-dans-une-eglise-fait-polemique ,8703577.phpPS: il ne s'agit pas de la vidéo anti-flic du samedi hein

Contribution le : Aujourd'hui 20:57:42