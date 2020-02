Options du sujet Imprimer le sujet

Kilroy1 Voici le plus petit cinéma de France et son directeur de 90 ans 7 #1

Kodak Inscrit: 09/10/2011 11:09 Post(s): 12697 Karma: 8147

Voici le plus petit cinéma de France et son directeur de 90 ans | Konbini

Contribution le : Aujourd'hui 18:51:09

Asmodee88 Re: Voici le plus petit cinéma de France et son directeur de 90 ans 2 #2

Je viens d'arriver Inscrit: 17/11/2016 14:10 Post(s): 70 @Kilroy1 Génial merci de la découverte. Je trouve ça vraiment cool qui ai des gens comme sa pour faire vivre leur passion, la partager et également crée du lien dans le petit endroit. Et surtout y aller sans se dire sa marchera pas.

Contribution le : Aujourd'hui 19:08:24