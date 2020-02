Comment bien couper le fromage

Options du sujet Imprimer le sujet





Le coup du camembert...aie aie aie!

No samis dé outre-Rhein né zéraient-ile pa un pétite peu psüschoriguid afec leurs fromaches?

Ayant bossé dans l'export de fromage français et vécu 8 ans dans une colloc allemande

Je confirme leur incompétence totale dans la coupe fromagère, c'était comme si on m'arrachait les ongles

