Mills "Genre Brassens" : Reprises de Brassens en Rap

je vous présente mon projet " Genre Brassens " ---> des reprises de Brassens en Rap !!!



j'en publie une nouvelle tous les premiers samedi du mois, à Minuit...

(twitter & insta : @GenreBrassens )



j'attends vos retours !





1 - Mills - Hécatombe (Georges Brassens)

Barcelona Gipsy Klezmer Orchestra - Evenou Shalom - Beush12V











2 - Mills - Le Gorille (Georges BRASSENS)

Instrumental : Mangeur de Pierres - ATK (Freko) Heptagone (1998) (Prod: Axis)











3 - Mills - Le Vent (Georges Brassens)

Instrumental: I'll Hurt you (BustaRhymes & Eminem / Prod: scottstorch & drdre)











4 - Mills - Le mauvais sujet repenti (Georges Brassens) X Pitbull ( @[b]Booba / @ANIMALSONS )[/b]



Contribution le : Aujourd'hui 22:24:25