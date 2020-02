Options du sujet Imprimer le sujet

LeCromwell Trajet d'une écrevisse du supermarché à la mer

Je fonds https://t.co/Phf2o63WS5 Je fonds

Hier 23:13:20

vivaberthaga Re: Trajet d'une écrevisse du supermarché à la mer

Les avanturres de Jean-Goustine



@carpet_bombing Ca dépend essentiellement des arrivages de mon dealer! Enfin la suite des avanturres de Jean-Goustine :Les avanturres de Jean-GoustineCa dépend essentiellement des arrivages de mon dealer!

Hier 23:29:10

Lachessis Re: Trajet d'une écrevisse du supermarché à la mer

Je m'installe Inscrit: 24/09/2010 10:37 Post(s): 303 Karma: 199 Je sais pas trop, mais j'ai l'impression qu'ils sont en bordure de mer alors que les écrevisses ça vie en eau douce... ^^'

Hier 23:41:26

carpet_bombing Re: Trajet d'une écrevisse du supermarché à la mer

Je me posais la question. Il a l'air de la relâché en mer, mais y'en a t'il qui vivent en mer !?

Hier 23:43:41

Lachessis Re: Trajet d'une écrevisse du supermarché à la mer

Les écrevisse c'est qu'en eau douce. Citation :Les écrevisse c'est qu'en eau douce.

Hier 23:56:35