Quand la NASA vide les océans

La NASA a remis à jour une animation qu'ils avaient fait en 2008. Les océans sont vidés lentement et dévoilent les passages empruntés par nos ancêtres quand les océans étaient moins haut. Il faut un peu de temps pour vider les fosses les plus profondes.







Draining Earth's oceans, revealing the two-thirds of Earth's surface we don't get to see

Contribution le : Aujourd'hui 16:41:24