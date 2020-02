Options du sujet Imprimer le sujet

Maitre_Cube La mer de glace subit le redoux de février 2 #1

Je m'installe Inscrit: 21/03/2016 17:28 Post(s): 148 Karma: 252

https://www.bergfex.fr/chamonix-mont-blanc/webcams/c3944/



L'état de la mer de glace suite à la vague de redoux actuelle :

Contribution le : Aujourd'hui 17:35:36

akrogames Re: La mer de glace subit le redoux de février 0 #3

Je suis accro Inscrit: 04/02/2014 12:29 Post(s): 1720 Karma: 446 Bah non ce n'est pas triste. C'est la Nature. Et dans 10000 ans elle sera de nouveau là.

Contribution le : Aujourd'hui 17:58:15