Une éléphante ne comprend pas que les humains sauvent son bébé

J'aime glander ici Inscrit: 04/01/2006 18:09 Post(s): 6366 Karma: 3389

Dans le nord est de l'Inde un jeune éléphant de 7 ou 8 mois s'est retrouvé coincé dans des rochers. Des hommes du village préviennent les autorités et vont dégager le bébé avec des cordes. Mais maman ne comprend qu'une chose, on martyrise son bébé!



(le type porté s'est juste cassé la figure dans un fossé)





Mother elephant chases after men who rescued her baby trapped between rocks in northeast India

Contribution le : Aujourd'hui 18:31:38