LeLive, la webTV malaise

Je suis tomber dessus par hasard suite a un article de presse qui en parlais, je peut même pas dire si c'était nul ou pas, j'ai regarder 2 minutes c'etait impossible a suivre j'avais presque 20 secondes de décalage entre le son et l'image. Même les petits YouTuber a 10k abonnée arrive a faire mieux...



J'aime beaucoup Kevin Razy et son "personnage", mais de toute manière cette émission est plus pour mes enfants que pour moi-même, donc je me doute bien que je n'aurait pas trop apprécié.

Contribution le : Aujourd'hui 08:15:37