Bowane Road rage en Jeep + Combat médiéval

Road rage en Jeep

Une Jeep détruit la porte du conducteur et enfonce la voiture adverse.





Exchange insurance info

Source





Combat médiéval

Un chevalier avec un poêle à frire finit le combat par terre et dans une drôle de position.





Contribution le : Aujourd'hui 11:27:55

FMJ65 Re: Road rage en Jeep + Combat médiéval

J'aime glander ici Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 8066 Karma: 2319 1. Le classique "elle va beaucoup moins bien rouler maintenant, forcément !" ...



2. Mais ils se lattent pour de vrai ?!!!

Contribution le : Aujourd'hui 11:34:11

Bowane Re: Road rage en Jeep + Combat médiéval

FMJ65

S'il faut retranscrire l'histoire médieval, autant de faire jusqu'au bout S'il faut retranscrire l'histoire médieval, autant de faire jusqu'au bout

Contribution le : Aujourd'hui 11:41:00