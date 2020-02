Options du sujet Imprimer le sujet

Bowane Ne jamais voler une pizza à une tortue 1 #1

Je m'installe Inscrit: 18/04/2019 13:44 Post(s): 491 Karma: 499





Source Un passant vole une pizza à Leonardo, un des Tortues Ninjas.

Contribution le : Aujourd'hui 11:39:16

thazhok Re: Ne jamais voler une pizza à une tortue 0 #2

Je masterise ! Inscrit: 14/04/2015 11:34 Post(s): 2879 Karma: 2050



Ce gars random (ou pas, ça pu le fake quand même) ne fais que lui apprendre les bonnes manières





(mais bon crade de voler de la bouffe à d'autres ^^) En même temps, avoir sa pizza en faisant du skate, je sais que c'est pour la blague mais c'est con.Ce gars random (ou pas, ça pu le fake quand même) ne fais que lui apprendre les bonnes manières(mais bon crade de voler de la bouffe à d'autres ^^)

Contribution le : Aujourd'hui 12:06:52

Bowane Re: Ne jamais voler une pizza à une tortue 0 #3

Je m'installe Inscrit: 18/04/2019 13:44 Post(s): 491 Karma: 499 thazhok

Le plus important, c'est de comprendre pourquoi Leonardo utilise le skate de Michelangelo? Le plus important, c'est de comprendre pourquoi Leonardo utilise le skate de Michelangelo?

Contribution le : Aujourd'hui 12:36:04

thazhok Re: Ne jamais voler une pizza à une tortue 0 #4

Je masterise ! Inscrit: 14/04/2015 11:34 Post(s): 2879 Karma: 2050 Bowane c'est qu'elles sont vieille ces tortues depuis le temps, les problèmes de vues tout ça c'est qu'elles sont vieille ces tortues depuis le temps, les problèmes de vues tout ça

Contribution le : Aujourd'hui 13:12:11