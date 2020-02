Options du sujet Imprimer le sujet

Les frasques de Trump 3

Donald Trump agité et mimant l'hymne américain le soir du superbowl

Un jour on saura même combien de fois il se la secoue et cela nous choquera aussi!





//COMMERE ON//



J'ai découvert ça (alors que je voulais acheter un produit similaire: le minoxodil ), les sautes d'humeur du président américain proviendraient d'un médicament qui permet de lutter contre la chute des cheveux, le propecia, sans blague.



Ce médicament a été retiré de la vente en France suite à ces méfaits (dépressions suicides). Le Président américain lors d'un discours aurait expliqué prendre du Propecia pour ses cheveux



A 06:30

Vous navigateur est trop vieux



Ceci expliquerait donc cela



//COMMERE OFF//



Bon maintenant voilà, il fait ce qu'il veux avec son hymne, son drapeau, son pays, ses cheveux, ses mains, etc ... tant qu'il nous foute pas dans la merde avec ses envies de guerre ! Bon je vais faire ma commère...//COMMERE ON//J'ai découvert ça (alors que je voulais acheter un produit similaire: le minoxodil ), les sautes d'humeur du président américain proviendraient d'un médicament qui permet de lutter contre la chute des cheveux, le propecia, sans blague.Ce médicament a été retiré de la vente en France suite à ces méfaits (dépressions suicides). Le Président américain lors d'un discours aurait expliqué prendre du Propecia pour ses cheveuxCeci expliquerait donc cela//COMMERE OFF//Bon maintenant voilà, il fait ce qu'il veux avec son hymne, son drapeau, son pays, ses cheveux, ses mains, etc ... tant qu'il nous foute pas dans la merde avec ses envies de guerre !

