Options du sujet Imprimer le sujet

Bowane Une jeune fan très heureuse + Un chien a détruit une voiture 1 #1

Je m'installe Inscrit: 18/04/2019 13:44 Post(s): 494 Karma: 503 Une jeune fan très heureuse

Lors d'un match de hockey sur glace, une jeune fan s'offre un palet par Mitchell Marner, un joueur professionnel canadien.

Il finit par proposer une photo, qui lui fait pleurer de joie.





Mitch Marner makes a fan's Valentine's Day special





Un chien a détruit une voiture



Contribution le : Aujourd'hui 08:51:20