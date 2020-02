/ ! \ âmes sensibles - Un aigle tue un chat qui chassait des souris dans un champ (Suisse)

Options du sujet Imprimer le sujet

Source 20min.ch

Apparemment c'était un jeune chat et les aigles ne font pas de différence entre petites proies... La nature est crue(lle).



