Options du sujet Imprimer le sujet

Koreus Il contacte la Station spatiale internationale avec un radio amateur 2 #1

Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 64503 Karma: 26927 Il contacte la Station spatiale internationale avec un radio amateur





My Ham Radio Contact With International Space Station NA1SS

Contribution le : Aujourd'hui 10:16:04