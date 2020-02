Options du sujet Imprimer le sujet

Un chinois ivre défonce la porte d'un ascenseur...

Un homme ivre tombe dans la cage d'ascenseur après avoir donné des coups de pied dans les portes, parce que l'ascenseur ne descend pas assez vite à son gout.

On rapporte qu'il a survécu à la chute.

