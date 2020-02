Options du sujet Imprimer le sujet

Skwatek Douleur à l'harmonica 6 #1

La loi c'est moi Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 40583 Karma: 15328 Un homme souffle sa douleur dans un harmonica après avoir reçu un coup de poêle dans une jambe.



Vous navigateur est trop vieux

Contribution le : Aujourd'hui 10:49:19

Surzurois Re: Douleur à l'harmonica 1 #2

Je masterise ! Inscrit: 16/09/2010 09:58 Post(s): 3338 Karma: 2538 Trop court et trop con mais jerry

Contribution le : Aujourd'hui 11:04:38

Albur Re: Douleur à l'harmonica 0 #3

Je suis accro Inscrit: 07/06/2010 12:32 Post(s): 1975 Karma: 109 Japan level, tellement drôle !

Contribution le : Aujourd'hui 11:24:28