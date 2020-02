Index des forums Koreus.com Les têtes chercheuses dessin animé Bas Précédent Suivant S'enregistrer pour contribuer

je suis à la recherche d'un vieux dessin animée, ( probablement avant 1995 ),



les héros sont des animaux "mélanger"

=> ( lion/bourdon | lionne/abeille , singe/???? (couleur violette) , éléphant/???? , je crois qu'il y en a 2 autres encore mais je ne suis sur de rien .....)



le méchant est un crocodile avec deux acolyte ( impossible de me rappeler leur tête ),



l'episode dont je me rappelle ( "le seul avec autant de détail" ):



les animaux se balade/joue en forêt tappe dans un arbre sans faire exprès un oeuf tombe il le recueille , et le couve avec une lampe ,



l'oeuf éclos mais uniquement les pied sorte et les péripéties commence jusqu'à ce que l'oeuf retrouve sa mère,





EDIT : j'ai trouvé tous seul en fait ^^



