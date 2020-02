Options du sujet Imprimer le sujet

Bowane Un oiseau pris au piège 2 #1

Je suis accro Inscrit: 18/04/2019 13:44 Post(s): 507 Karma: 515

Afficher le spoil Ce serpent attend sa proie en se confondant avec le rocher grâce à son camouflage et agitant sa queue ressemblant à un insecte.



Source

SURPRISE !

Contribution le : Aujourd'hui 15:29:30

zoynot Re: Un oiseau pris au piège 0 #2

Je suis accro Inscrit: 10/01/2015 15:21 Post(s): 545 Karma: 502 Ptin j'avais même pas vu le serpent, j'croyais qu'il avait la tête dans le rocher !

Contribution le : Aujourd'hui 16:14:14

Bowane Re: Un oiseau pris au piège 0 #3

Je suis accro Inscrit: 18/04/2019 13:44 Post(s): 507 Karma: 515 @zoynot

Pareil, j'avais pas vu le serpent. J'étais concentré sur l'oiseau qui cherche l'araignée.

Contribution le : Aujourd'hui 16:23:12