« L'Arrivée d'un train en gare de La Ciotat » en 4K 60 fps grâce à l'IA

Help Desk Inscrit: 07/07/2008 12:56 Post(s): 25523 Karma: 12803

Bon maintenant on a rétabli la vérité que non à l'époque les gens ne marchaient pas plus vite.



Il ne reste plus qu'à prouver que non, à l'époque les gens ne vivaient pas en noir et blanc

Contribution le : Aujourd'hui 15:45:46