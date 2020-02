Options du sujet Imprimer le sujet

ShodanFofon Connaissez vous le BUFFYVERSE? 0 #1

Je viens d'arriver Inscrit: 04/06/2017 20:58 Post(s): 76

SERIE A VOIR : TOUT SUR LE BUFFYVERSE !!! Tout ce qu'il faut absolument savoir, les secrets de la série, le doublage, la création les acteurs, les comics, les livres...

Que vous l'ayez découverte sur le tard ou dans la trilogie du samedi, si vous aimez BUFFY cette vidéo est faite pour vous. ET BOOM !SERIE A VOIR : TOUT SUR LE BUFFYVERSE !!! Tout ce qu'il faut absolument savoir, les secrets de la série, le doublage, la création les acteurs, les comics, les livres...Que vous l'ayez découverte sur le tard ou dans la trilogie du samedi, si vous aimez BUFFY cette vidéo est faite pour vous.

Contribution le : Aujourd'hui 15:58:30

salutlesrageux Re: Connaissez vous le BUFFYVERSE? 0 #2

Je suis accro Inscrit: 10/02/2017 20:27 Post(s): 1532 Karma: 1098 Zoom un peu mieux sur les points noirs, on les distingue mal.

Contribution le : Aujourd'hui 16:36:59