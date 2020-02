Options du sujet Imprimer le sujet

LaGodive Recherche chapeau Alfie Solomons (Peaky Blinders)

Pour un spectacle de danse que l'on donne la semaine prochaine, j'ai besoin de trouver le chapeau d'Alfie Solomons dans Peaky Blinders, ou un chapeau qui s'y apparente. Voilà maintenant plusieurs jours que je cherche, mais en vain, je trouve rien qui soit dans ce que je veux (enfin si, mais à des prix bien trop élevés).



Auriez-vous des pistes à tout hasard ?



Merci à tous



Avaruus Re: Recherche chapeau Alfie Solomons (Peaky Blinders)

Si tu as un Emmaüs ou des revendeurs de vêtements de seconde main près de chez toi, je te conseille de les écumer.



Sinon tu repères un vieux dans la rue qui a ce genre de chapeau et tu lui piques. Si tu as un Emmaüs ou des revendeurs de vêtements de seconde main près de chez toi, je te conseille de les écumer.Sinon tu repères un vieux dans la rue qui a ce genre de chapeau et tu lui piques.

