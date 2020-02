Options du sujet Imprimer le sujet

Je masterise ! Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 2701 Karma: 6659 Un pompier a sauvé un lezard retrouvé dans le filtre d'une piscine en lui faisant un massage cardiaque avec son doigt :



Lizard CPR saves life after near-drowning



Ça se passe en Australie à Gordon (New south wales).

