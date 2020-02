Options du sujet Imprimer le sujet

La loi c'est moi Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 40589 Karma: 15348 Des pompiers utilisent une nacelle élévatrice pour venir en aide à un petit chat qui est bloqué depuis deux jours à plusieurs mètres de hauteur sur le rebord d'un immeuble à Chittagong, au Bangladesh.





Cat Rescued from Skyscraper Ledge || ViralHog

Contribution le : Hier 22:58:02