LeCromwell Atterrissage posé à Bastia grâce aux vents violents 1 #1

Vent violent à Bastia ! Les passagers de cet ATR d’Air Corsica ont eu une belle frayeur à l’atterrissage ! Vent violent à Bastia ! Les passagers de cet ATR d’Air Corsica ont eu une belle frayeur à l’atterrissage ! https://t.co/oy4O4XTO9G

