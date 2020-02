Je viens d'arriver Inscrit: 17/11/2016 14:10 Post(s): 72 Karma: 51





https://www.lemonde.fr/economie/video/2020/02/05/faut-il-supprimer-l-heritage-et-les-frais-de-succession_6028527_3234.html

via Le Monde



Faut-il supprimer l’héritage (et les frais de succession) ?



Les économistes l’affirment, il s’agit de l’un des moyens de reproduction des inégalités économiques et sociales les plus importants qui existent.



via Le Monde Je suis tombé sur cette petite vidéo plutôt intéressantevia Le MondeFaut-il supprimer l’héritage (et les frais de succession) ?Les économistes l’affirment, il s’agit de l’un des moyens de reproduction des inégalités économiques et sociales les plus importants qui existent.via Le Monde

Contribution le : Aujourd'hui 08:01:35