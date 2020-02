Options du sujet Imprimer le sujet

Skwatek Motard à contre-sens sur une autoroute pour éviter des voleurs

La loi c'est moi Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 40591 Karma: 15353 Au Brésil, un motard circulant au guidon d'une Triumph Tiger 800 fait demi-tour et roule à contre-sens sur une autoroute pour échapper à des voleurs à moto.





Tentativa de Roubo Tiger 800 - Rodovia Fernão Dias - Deus me livrou

Contribution le : Aujourd'hui 10:57:16