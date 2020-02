Où changer sa signature ?

Je m'installe Inscrit: 24/03/2015 09:29 Post(s): 125





Mon compte a été créé en 2015 et à l'époque j'avais une signature, je reviens sur les forums depuis quelques mois et je vois que celle-ci est défectueuse.







J'ai beau chercher sur les paramètres de mon compte et dans les forums, je ne trouve pas ou modifier cette signature.



Pouvez vous me dire ou je peux la modifier.



Merci pour votre aide Bonjour à tous,Mon compte a été créé en 2015 et à l'époque j'avais une signature, je reviens sur les forums depuis quelques mois et je vois que celle-ci est défectueuse.J'ai beau chercher sur les paramètres de mon compte et dans les forums, je ne trouve pas ou modifier cette signature.Pouvez vous me dire ou je peux la modifier.Merci pour votre aide

Contribution le : Aujourd'hui 12:25:18