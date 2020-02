Options du sujet Imprimer le sujet

lebibix Portrait de Pierrette, toujours pleine de vie à 90 ans 2 #1

Je m'installe Inscrit: 31/12/2011 18:17 Post(s): 140 Bonjour à tous, je vous présente mon 14ème portrait, celui d'une femme qui prend la vie du bon côté, une bonne vivante !





DOCUMENTAIRE #14: Pierrette, la tête en fête ! (videaste.eu)

Contribution le : Aujourd'hui 15:39:47