Options du sujet Imprimer le sujet

Skwatek Cosplay du général Grievous 3 #1

La loi c'est moi Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 40593 Karma: 15362





https://www.facebook.com/wickedarmor/videos/210332540007368/ Wicked Armor présente un costume du général Grievous dans Star Wars.

Contribution le : Aujourd'hui 17:24:28

FMJ65 Re: Cosplay du général Grievous 0 #3

J'aime glander ici Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 8106 Karma: 2326 Ultra classe ! Un grand bravo, c'est de l'art à ce niveau !

Contribution le : Aujourd'hui 17:51:49

Avaruus Re: Cosplay du général Grievous 0 #4

J'aime glander ici Inscrit: 10/02/2018 18:13 Post(s): 5307 Karma: 3940 Effectivement, impressionnant et très très classe.

Contribution le : Aujourd'hui 17:54:05

MonsieurGoule Re: Cosplay du général Grievous 0 #5

Slip de Bain Inscrit: 10/06/2016 11:41 Post(s): 4325 Karma: 3863 ça manque de nichon pour gagner un quelconque concours. Mais sympa quand même

Contribution le : Aujourd'hui 18:00:40

Yazguen Re: Cosplay du général Grievous 0 #6

Kodak Inscrit: 18/02/2005 18:32 Post(s): 10987 Karma: 8668 ) voir à quoi il ressemblait ce général.

Superbement bien fait ce cosplay, mais enlève ta cape pour voir... J'ai été voir sur un moteur de recherche (pas de pub) voir à quoi il ressemblait ce général.Superbement bien fait ce cosplay, mais enlève ta cape pour voir...

Contribution le : Aujourd'hui 18:12:10