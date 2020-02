Récupérer un temps réinitialisé du chronométre de l'appli' Horloge // Samsung

Je viens d'arriver Inscrit: 05/07/2019 18:39 Post(s): 45

YO !



Alors, en fait... J'ai glissé... J'ai chronométré quelque chose et j'ai glissé... En voulant prendre un screenshot j'ai appuyé sur réinitialiser eeet... Bah j'ai perdu le temps chronométré quoi...



Du coup je me demande si c'est possible de récupérer ce temps, dans la mémoire cache de l'appli par exemple ou je ne sais comment. Si il y a moyen comment je fais ? (j'ai un Galaxy S4 et c'est l'appli' Horloge de base du portable) Aled

