Options du sujet Imprimer le sujet

Sp6men10 Faux sang 4 #1

Je m'installe Inscrit: 04/11/2010 15:25 Post(s): 115 Karma: 108 Voilà une technique de faux sang.





Fake Cuts and Lots of Fake Blood

Contribution le : Aujourd'hui 20:32:46

deepo Re: Faux sang 1 #2

Je m'installe Inscrit: 17/11/2011 16:53 Post(s): 230 Karma: 117 mine de rien, ça a l'air plus cher que du vrai sang.





Pub Spot Canal+ 2004 - Les acteurs morts sur la tournage (l'acteur de La Vengeance dans la Peau)

Contribution le : Aujourd'hui 20:50:18