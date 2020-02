Options du sujet Imprimer le sujet

LeCromwell Le 1er TGV fait ses adieux 3 #1

Je masterise ! Inscrit: 23/05/2009 19:21 Post(s): 3441 Karma: 2180



Marianne Azoulay - Moment d’émotion avec le lancement de la tournée d’adieu de la toute première rame du TGV Sud-Est ! Elle a parcouru l’équivalent de 335 tours du monde ! #aurevoirpatrick #patrimoine SNCF Marianne Azoulay - Moment d’émotion avec le lancement de la tournée d’adieu de la toute première rame du TGV Sud-Est ! Elle a parcouru l’équivalent de 335 tours du monde ! #aurevoirpatrick #patrimoine SNCF

Contribution le : Aujourd'hui 20:49:46

-Flo- Re: Le 1er TGV fait ses adieux 0 #2

Je poste trop Inscrit: 08/01/2005 13:41 Post(s): 10848 Karma: 3073 Il y a encore des TGV oranges en circulation ??

Contribution le : Aujourd'hui 21:26:24