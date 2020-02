Rafiki en vrai

Je masterise ! Inscrit: 29/05/2015 09:41 Post(s): 2552 Karma: 7999





Un babouin et un lion ont recréé le début mythique du dessin animé. Cette scène étonnante a été immortalisée le 1er février par Kurt Schultz, guide de safari au Kruger National Park en Afrique du Sud. Mais ce moment n’a en réalité rien à voir avec le film, et il est moins mignon qu’il en a l’air.



Sur ces images, on peut voir le singe attraper le très jeune félin et l’éloigner d’autres babouins. Il prend ensuite soin de lui comme si c’était sa propre progéniture.

