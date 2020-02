Options du sujet Imprimer le sujet

gilino Réfraction de la lumière

La réfraction de la lumière dans l'eau peut provoquer des effets de refroidissement par distorsion des objets derrière la vitre

FffJjj Re: Réfraction de la lumière

des effets de refroidissement

Milot Re: Réfraction de la lumière

A la question que beaucoup se pose: Si on prenait une photo de la déformation

et qu'on la pose en model en arrière plan retrouverait-t'on la forme initiale?

La réponse est: Peut-être.

Memelteam Re: Réfraction de la lumière

Je m'attendais à un truc extraordinaire ^^

Que si on changeait la température de l'eau sur un même dessin , la réfraction changeait...

Trop enthousiaste ^^

J'ai trouvé ca nul du coup.

Scruffy Re: Réfraction de la lumière

Koluche Inscrit: 30/08/2016 07:02 Post(s): 7068 Karma: 17810 @FffJjj Par rapport à la masse...



@Milot tu devras regarder le verre à travers de la nouvelle image pour voir le motif original



@Memelteam C'est parce que tu n'aime pas l'eau

Wiliwilliam Re: Réfraction de la lumière

La réponse est: Peut-être. Non





- ça déformera encore plus l'image. Il faut donc une réfraction inverse.





Mais Fred, tu es où en ce moment?



- Je suis à Toulouse, où se situe une fabrique de miroirs industriels.



Quoi?

Allez, chauffe Marcel!



Tchouuuu Tchouuuuuu

Citation :Tchouuuu Tchouuuuuu

-Flo- Re: Réfraction de la lumière

Mais cet homme est un vrai puits de science ! Il a réponse à tout !

