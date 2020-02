Le cri de la souris qui a peur

Je suis accro Inscrit: 16/04/2018 09:02 Post(s): 1608 Karma: 1282

/mode troll on

Moi je dis qu'il était en train de faire une bêtise. Quand on a la conscience tranquille on ne sursaute pas comme ça.

/mode troll off

Comment ça je plagie les argumentaires de certains sur d'autres sujets d'actu ?

Contribution le : Aujourd'hui 14:32:03