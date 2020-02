Options du sujet Imprimer le sujet

Bowane Un gestionnaire d'immobilier découvre l'état d'un bien 3 #1

Je suis accro





Source Les gestionnaires des biens immobiliers ont constaté le dégat, le jour où ils sont permis d’entrer après six mois.

Wiliwilliam Re: Un gestionnaire d'immobilier découvre l'état d'un bien 1 #3

La loi c'est moi

- 1 semaine, c'est le temps que ça a pris avant que sa chambre commence à puer la mort.

- 1 mois, c'est le temps que ça m'a pris pour réaliser que ça n'allait pas s'améliorer.

- 3 mois, c'est le temps que ça m'a pris pour trouver un pigeon pour me remplacer dans la colloc'.

Le dernier mois, j'avais quitté le logement pour aller vivre autre part les 3/4 du temps. Quand je revenais la cuisine était toujours dans un état tellement lamentable que je pouvais lire dans le passé.

Loucheux Re: Un gestionnaire d'immobilier découvre l'état d'un bien 1 #5

J'aime glander ici

Là je pense qu’on est à un autre niveau qu’une simple personne dégueulasse. Ça ne m’étonnerait pas que le locataire ait des problèmes psychiatriques ou un truc du genre.

Wiliwilliam Re: Un gestionnaire d'immobilier découvre l'état d'un bien 0 #6

La loi c'est moi

Un dégueulasse peut aller loin sans avoir de problèmes psychologiques.



Mais t'as probablement raison pour la vidéo. Cela dit, c'est pas forcément mieux. Elle portait des vêtements sur lesquels son chat avait pissés.Un dégueulasse peut aller loin sans avoir de problèmes psychologiques.Mais t'as probablement raison pour la vidéo. Cela dit, c'est pas forcément mieux.

Loucheux Re: Un gestionnaire d'immobilier découvre l'état d'un bien 0 #7

J'aime glander ici

Une fois je suis allé bosser avec un pantalon sur lequel mon chat avait pissé. Ceci dit, pour ma défense ça avait séché et je ne m’en suis rendu compte qu’une fois arrivé. Grand moment de solitude d’ailleurs quand j’ai réalisé que l’odeur bizarre que je sentais venait de moi. Une fois je suis allé bosser avec un pantalon sur lequel mon chat avait pissé.Ceci dit, pour ma défense ça avait séché et je ne m’en suis rendu compte qu’une fois arrivé. Grand moment de solitude d’ailleurs quand j’ai réalisé que l’odeur bizarre que je sentais venait de moi.

