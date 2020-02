Options du sujet Imprimer le sujet

Xouma Coronavirus en Roumanie 1 #1

Je suis accro Inscrit: 29/05/2018 23:33 Post(s): 1594 Karma: 4302

Suspecta de coronavirus, scăpată de pe targă

Contribution le : Aujourd'hui 20:39:08

gazeleau Re: Coronavirus en Roumanie 0 #2

Je suis accro Inscrit: 16/04/2018 09:02 Post(s): 1614 Karma: 1289 Le sac, c'est pour pas salir lorsqu'on achevé le malade ?

Contribution le : Aujourd'hui 20:58:47