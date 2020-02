Une mère parle avec sa fille décédée en VR

Je m'installe Inscrit: 13/05/2013 17:36 Post(s): 402 Karma: 475



[VR휴먼다큐멘터리 - 너를 만났다] 세상 떠난 딸과 VR로 재회한 모녀 | "엄마 안 울게. 그리워하지 않고 더 사랑할게"



Ca provient d'un documentaire Sud Coréen, une mère du nom de Jang Ji-sung enfile un casque VR et se retrouve face à une recréation de sa fille décédé, Nayeon.



Il a fallu 8 mois pour modéliser ça, ils ont même réutilisé la voix de la jeune fille, et mis en place le décors ou elle jouait et fêtait son anniversaire avec sa mère.



C'est super glauque et triste je trouve

Contribution le : Aujourd'hui 03:49:57