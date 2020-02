Le quotidien d’un restaurant chinois à Paris depuis le coronavirus

Options du sujet Imprimer le sujet

Loopsider - Madame Xi travaille dans un restaurant chinois à Paris. Elle a décidé de répondre à ceux qui ont peur de manger dans un restaurant asiatique à cause du Coronavirus. Et aussi aux réflexions racistes laissées sur le Facebook du restaurant. Loopsider - Madame Xi travaille dans un restaurant chinois à Paris. Elle a décidé de répondre à ceux qui ont peur de manger dans un restaurant asiatique à cause du Coronavirus. Et aussi aux réflexions racistes laissées sur le Facebook du restaurant.

J'aime glander ici Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 8130 Karma: 2332 Elle est fort mimi cette madame Xi.



Il y aura toujours des poncifs et des cons ! Ou l'inverse pour la causalité !

Je masterise ! Inscrit: 09/11/2014 18:04 Post(s): 3095 Karma: 821 Encore les sous-doués du Facebook, c'est vraiment un site d'abrutis. Elle est trop gentille, ce sont des gens qui sont super cons, et ils ne doivent même pas comprendre ses explications. Encore les sous-doués du Facebook, c'est vraiment un site d'abrutis. Elle est trop gentille, ce sont des gens qui sont super cons, et ils ne doivent même pas comprendre ses explications.

Mais de là à faire des collectes pour envoyer des soussous pour la Chine... Les connards, les racistes, les clients pas content, la concurrence prête à tout pour couler ses rivales... Oui ça existe, et c'est triste...Mais de là à faire des collectes pour envoyer des soussous pour la Chine...

