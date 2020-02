Une mère plonge sur la route pour sauver son enfant + Un soudeur fait la toupie

Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 64531 Karma: 26969

Une mère plonge sur la route pour sauver son enfant à Nakhon Ratchasima et Thaïlande





Mother Dives into Traffic to Save Child || ViralHog



Un soudeur fait la toupie





When a Welder is Left Alone in the Shop || ViralHog

Contribution le : Aujourd'hui 08:40:18