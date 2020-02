Options du sujet Imprimer le sujet

LeCromwell Un soldat thaïlandais a tué 12 personnes (pas de morts visible dans le lien) 1 #1

Je masterise ! Inscrit: 23/05/2009 19:21 Post(s): 3455 Karma: 2225



ruj phassaphol - คนร้ายก่อเหตุทราบชื่อ จ.ส.อ.จักรพันธ์ ถมมา ได้ใช้อาวุธปืนสงคราม กราดยิงผู้บริสุทธิ์ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตหลายราย พร้อมทั้งใช้รถยนต์ฮัมรี่สีเขียว(ทหาร) ในการก่อเหตุหลบหนี #กราดยิงโคราช



Flash - un soldat thailandais a tué 12 personnes dans une fusillade dans la region de #NakhonRatchasima via @BNONews ruj phassaphol - คนร้ายก่อเหตุทราบชื่อ จ.ส.อ.จักรพันธ์ ถมมา ได้ใช้อาวุธปืนสงคราม กราดยิงผู้บริสุทธิ์ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตหลายราย พร้อมทั้งใช้รถยนต์ฮัมรี่สีเขียว(ทหาร) ในการก่อเหตุหลบหนี #กราดยิงโคราชFlash - un soldat thailandais a tué 12 personnes dans une fusillade dans la region de #NakhonRatchasima via @BNONews

Contribution le : Aujourd'hui 13:40:40