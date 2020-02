Options du sujet Imprimer le sujet

poiuytreza525 Le temps de parole pendant la commission spéciale sur le projet de loi retraites 5 #1

Je suis accro Inscrit: 18/01/2013 09:01 Post(s): 1926 Karma: 373



Je commence par préciser que je ne suis d'aucun bord politique présent en France, et que je partage cette vidéo parce que ça m'a profondément choqué.

Contribution le : Aujourd'hui 22:12:42