schnapss 1 pauvre sur 4 meurt avant sa retraite.



RETRAITES : LE CHIFFRE QUI TUE



Putain c'est dingue !

Contribution le : Hier 23:30:50

Milot Re: 1 pauvre sur 4 meurt avant sa retraite.

@schnapss

En toute logique, tu devrais avoir un maximum de +1

Les uns parce que ça les met en face de la dure réalité

et les autres parce que ça les a bien fait rire.

Du coup, c'est à la fois insolite ET drôle... sic

Contribution le : Aujourd'hui 00:36:50