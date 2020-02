Options du sujet Imprimer le sujet

El_taquetinho Pub Heineken - Les clichés dans les bars 1 #1

1 Kilo de plus Inscrit: 22/06/2012 13:34 Post(s): 1024 Karma: 173 Il n'y a pas que les hommes qui boivent des bières dans les bars...





Contribution le : Aujourd'hui 09:09:01

Miiiichel Re: Pub Heineken - Les clichés dans les bars 0 #2

Je suis accro Inscrit: 30/12/2015 13:31 Post(s): 1648 Karma: 2922 Perso je préfère me la coller avec un cocktail plutôt qu'avec de la pisse coupée à l'eau

#delavraiebièredanslesbars

Contribution le : Aujourd'hui 09:15:44