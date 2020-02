Options du sujet Imprimer le sujet

LeCromwell Boris Johnson refuse de serrer la main de Denis Sassou-Nguesso, mais Manu est là pour le consoler

Rastaquere - Écoutez bien Le premier ministre de la Grande Bretagne Boris Johnson qui dit, en anglais : "Je suis désolé, je ne serre pas la main à ce Monsieur, c'est un criminel..." Et qui vient l'embrasser pour lui sauver la face ? Rastaquere- Écoutez bien Le premier ministre de la Grande Bretagne Boris Johnson qui dit, en anglais : "Je suis désolé, je ne serre pas la main à ce Monsieur, c'est un criminel..." Et qui vient l'embrasser pour lui sauver la face ?

Aujourd'hui 12:28:07