Lors de la pose en photo avec sa famille, un garçon attrape deux mouches avec sa langue et les mange, en direct à la TV.

Contribution le : Aujourd'hui 17:55:17