Options du sujet Imprimer le sujet

Tardynul J'ai passé pas mal de temps à essayer de filmer la faune et la flore autour de chez moi - BIS 3 #1

Je viens d'arriver Inscrit: 03/11/2012 01:56 Post(s): 83 Karma: 150

LIFE - Chapitre 2



L'an passé j'ai partagé l'une de mes vidéos sur le forum et vos retours m'on fait super plaisir !

Aujourd'hui je vous propose de découvrir la suite ou j'essaye une nouvelle fois de mettre en valeur la nature qui m'entour.

J'espère qu'elle vous plaira !

Contribution le : Aujourd'hui 19:26:12