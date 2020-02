Garçon un Pastis Inscrit: 31/05/2015 18:07 Post(s): 51 Karma: 76





Je vous laisse commencer la bande d'annonce au bon moment pour les plus pressés mais la regarder en entier vaut le coup d'oeil ... ou pas ^^





Baaghi 3 | Official Trailer | Tiger Shroff |Shraddha|Riteish|Sajid Nadiadwala|Ahmed Khan| 6th MARCH



La scène de fin est comment dire... craquante! Quoi dire si ce n'est un mix entre Captain America, John Rambo et John Wick à la sauce Indienne, Baaghi3 est là pour casser des os!Je vous laisse commencer la bande d'annonce au bon moment pour les plus pressés mais la regarder en entier vaut le coup d'oeil ... ou pas ^^Baaghi 3 | Official Trailer | Tiger Shroff |Shraddha|Riteish|Sajid Nadiadwala|Ahmed Khan| 6th MARCHLa scène de fin est comment dire... craquante!

Contribution le : Aujourd'hui 20:18:37